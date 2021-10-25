وزارة الشباب تطلق مبادرة يوم التوظيف بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه غدا

تطلق الإدارة العامة للمشروعات التابعة للإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق والتعاون مع شركة «مايكروسوف» ومؤسسة كير مصر، مبادرة يوم التوظيف، غدا الثلاثاء، بالإعلان عن العديد من فرص العمل والوظائف الخالية، التي قد تصل إلى 20 ألف وظيفة على مدار الأيام المقبلة، لجميع المؤهلات والخريجين الشباب من الجنسين، بخبرات ودون خبرات، حسب طبيعة الوظيفة المعلنة.

شركة مانتيرو تعلن عن حاجاتها لوظائف متعددة

وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن مرتبات فرص العمل المتاحة قد تصل إلى 6 آلاف جنيه، في بعض الوظائف، و«الوطن» تستعرض أهم الوظائف التي تطلقها المبادرة، على النحو التالي:

- شركة «Mantero» للملابس الكلاسيك في الوظائف الآتية:

1- نائب مدير فرع (مؤهل عالي)

2- مشرف ملابس ( للملابس الكلاسيك )

3- بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال (مؤهل متوسط)

4- كاشير (مؤهل عالي)

5- مشرف قسم ملابس (يشترط الخبرة)

6- أمن

7- موظف خدمات

8- سواقين درجه تانية وثالثة بالمخازن بالعبور (يتوفر سكن).

- مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة ومول مصر.

الشروط المشتركة -ذكور وإناث:

- حد اقصى للسن 35 سنة-

المميزات والحقوق:

- المرتب على حسب الخبرة + العمولة

- 8 ساعات عمل- تأمينات طبية واجتماعية- فرص للترقي-حافز علي المبيعات + خصم علي المنتجات + كورسات

-يرجى ملء الاستمارة التالية، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد التاليين:

https://bit.ly/3DTESCT

-المكان: 2 ميدان الأوبرا بجوار محطه مترو العتبة الدور الرابع أمام نظارات فؤاد صبحي الدور الرابع الميعاد: الثلاثاء 26 أكتوبر من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا.

-أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3lXcxp

بروتوكولات عديدة مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل

ومن المقرر أن تستمر الإدارة العامة للمشروعات بـ وزارة الشباب والرياضة في عقد البروتوكولات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لتوفير فرص العمل للشباب والخريجين، لجميع الفئات والمؤهلات الدارسية، ذكور وإناث، بخبرات ودون خبرات.