أدى فيه الرئيس صلاة العيد.. 10 معلومات عن مسجد «مالك الملك» بالعلمين الجديدة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتكبيرات المصلين، ثم تلاوة قرأنية للقارئ الشيخ هاني الحسيني، ثم صلاة ركعتي العيد تأسيًا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا الصدد تقدم جريدة «الوطن» معلومات عن مسجد مالك الملك، وذلك من خلال السطور التالية:

1- يقع المسجد في المنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

2- المسجد يجمع بين طراز حضاري فريد، فهو يمزج بين التراث الأندلسي والعثماني.

3- يحتوي المسجد على 44 قبة، تجاورها قبة كبيرة تم بناؤها على الطراز الأندلسي، صاحب المظهر الجمالي.

4- تحيط بالمسجد 4 مآذن شاهقة يبلغ ارتفاع الواحد منهم نحو 45 مترا.

5- يتكون المسجد من مصلى رئيسي للرجال ومصلى للنساء بالدور الأول وقاعتي مناسبات ومكتب للإمام ومكتبة وأماكن للوضوء.

6- جرى تشييده في غضون 13 شهرا فقط.

7- يتسع لنحو 900 مصلي و200 مصلية.

8- جرى تجهيزه لأحدث الفرش، مع الاستعانة بأفضل الخبرات الهندسية والمعمارية للخروج بهذا الشكل.

9- يعد أول المساجد داخل مدينة العلمين الجديدة.

10- شارك في تنفيذه مئات العمال والمهندسين بتوجيهات خاصة وإشراف من القيادة السياسية.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة ملحمة بناء ذكية على غرار مدن الجيل الرابع، تجمع ما بين مشاهد البحر الجميلة والخدمات السكانية والترفيهية والتعليمية والثقافية، حيث تشهد بناء مجموعة من الأبراج الشاطئية المرتفعة بلغ عددها 18 برجا سكنيا ومن بينها برج شاهق مكون من 44 طابقا في مواجهة ساحل البحر المتوسط.

وجرى الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لـ15 برجا سكنيا في إطار هذا المشروع العملاق، كما يتم استكمال تنفيذ 3 أبراج سكنية عالية مع أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج المنفذة، كما تم البدء في أعمال الأساسات لـ7 أبراج أخرى بهذه المنطقة.