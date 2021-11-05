«العامري»: معرض الشارقة يحتوي على كتب يصل سعرها إلى 450 ألف يورو

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الكتاب بالشارقة، اليوم، إن معرض الشارقة للكتاب يحتوي على الكثير من الكتب الغالية والثمينة، ويصل سعرها إلى 450 ألف يورو، وهو ما يدل على أن المعرض ليس للكتب التقليدية فقط، ولكن أيضا المخطوطات، متابعا: «مصر أكبر مشارك في المعرض بواقع 295 دار نشر».

وأضاف «العامري»، خلال استضافته في حلقة خاصة من معرض الشارقة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر فضائية «CBC»، أن المعرض به الكثير من المخطوطات كرسومات لجمهورية مصر العربية ومكة المكرمة وخيول عربية نادرة وكتب نادرة والنسخة الأولى من كتاب «الأب الروحي» ومجموعة كبرى من الكتب والمصاحف القديمة التي ترجع إلى مئات السنين.

الثقافة العربية تمتد لمئات السنين

وأوضح أن ذلك كله يؤكد أن الثقافة العربية لها امتداد وجذور تمتد لمئات السنوات، مشيرا إلى أن وجود نسخ نادرة من بعض الكتب بها أول الحروف التي طبعت باللغة العربية، وترجع لسنة 1520 ميلاديا، متابعا: «لدينا كتاب وصف مصر النسخة الأصلية وكتاب ألف ليلة وليلة الأصلية أيضا».

توكيلات خاصة لبيع الكتب

وأكد أن كل دار طباعة يجب أن يكون لديها توكيل خاص بها لبيع الكتب التي لديها، مشددا على أن المعرض به سياسة التوكيلات، ولا يمكن أي دار بيع كتب ليس لديها توكيل رسمي ببيعها، مضيفا: «لا نريد أن يكون هناك كتب ليس لها حق أو كتب مزورة تباع في معرض الكتاب، ومن يقوم ببيع كتب مزورة يتم إغلاق الدار، ومنعه من المشاركة لعدة سنوات».

وأشار إلى أن نسبة دور النشر الغربية المشاركة بالمعرض وصلت إلى 55% من دور النشر المشاركة في المعرض، كما توجد قاعة كاملة أخرى موجودة لمشاركة الكتب والمحاضرات الأجنبية، موضحا: «لدينا أكثر من 230 كتابا جديدا باللغة الهندية أطلقوا من خلال معرض الكتاب».