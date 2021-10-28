مصر تستعد للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ40

تستعد مصر للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، في دورته الـ40، إذ وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلا عن مشاركة نحو 200 ناشر من أعضاء اتحاد الناشرين في المعرض، خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

200 ناشر مصري يشاركون في معرض الشارقة

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يشارك في المعرض نحو 200 ناشر مصري بخلاف هيئة الكتاب والمؤسسات الصحفية، أبرزها دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، التي ينتمى إليها دار النشر ودار التعاون.

وتابع: المشاركة المصرية مشاركة كبيرة، لأنه معرض الشارقة من المعارض العريقة في المنطقة، ولأن هناك مناخ مشجع، كما أن حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يرعى الثقافة، وكذلك الشيخة بدور القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين.

كما يعقد مؤتمر على هامش المعرض، لتبادل بيع وشراء حقوق النشر والتوزيع والملكية الفكرية بالمعرض على غرار معرض فرانكفورت، ما يجعله سوق مناسب للناشرين للترويج الثقافي، كما تعقد به مجموعة من الفعاليات الثقافية والفكرية.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، في بيان سابق، إن المشاركات المصرية في معارض الكتاب الدولية، يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تلاقى الثقافات، وحوار الحضارات، موضحة أن الكتاب أحد أدوات المعرفة، ومن أهم مفردات القوة الناعمة المصرية، مشيرة إلى أهمية التبادل الفكري، في تشكيل الوعي الإنساني والسمو بالوجدان، وترسيخ العلاقات بين مختلف الشعوب.

«هنا.. لك كتاب».. شعار الدورة 40 من معرض الشارقة

يشار إلى أن الدورة الـ40 من المعرض، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، وتحل إسبانيا ضيف شرف المعرض، وستشهد الدورة مشاركة 1632 دار نشر من 83 دولة، تعرض 15 مليون كتاب، منها 110 آلاف إصدار جديد، يجري عرضها لأول مرة في دورة هذا العام.