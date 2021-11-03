«القاسمي» يتفقد جناحي مصر المشاركين في معرض الشارقة للكتاب

حرص الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة على تفقد جناحي الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية، والمشاركان فى الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، كممثلين لوزارة الثقافة، حيث تفقد الجناح وإصدارات الهيئة وأثنى على إصدار «رؤية» الصادر عن الهيئة ووزارة الأوقاف لتصحيح المغالطات الدينية المتداولة وكذلك إصدار «ما».

«مصر القديمة» و«ألف ليلة» أبرز ما قُدم لحاكم الشارقة

وأهدت الدكتورة أيناس عبد الدايم حاكم الشارقة نسخة خاصة من موسوعة «مصر القديمة» للراحل سليم حسن، وأخرى من «ألف ليلة وليلة» طبعة دار الكتب والوثائق القومية، إضافة إلى الإصدار الوثائقي من كتاب مشاركات مصر الدولية في معرض «اكسبو» منذ تأسيسه، والذي يعرض حاليا بإكسبو دبي، كما أطلعته على أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب والمشاريع المستقبلية، والتي تسهم بها وزارة الثقافة المصرية في تعزيز الهوية وبناء الوعي، حيث أقيم جناح هيئة الكتاب على مساحة 36 مترا، ويضم أحدث إصدارتها مثل موسوعة «المضللون» لمحمد الباز، وموسوعة «الحضارة الفرعونية للنشء»، إضافة إلى العديد من العناوين الفكرية والإبداعية التي تصدرها الهيئة.

تهنئة خاصة للفائزين من مصر بمعرض الشارقة

وقدمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب، حيث حصدت مصر جائزتين، هما جائزة كتاب العام لليافعين، وفاز بها كتاب «هروب صغير» للكاتبة عفاف طبالة والرسامة مريم هاني عبد السلام، والصادر عن دار نهضة مصر، وجائزة الكوميكس التى نالها كتاب «70 كيلو» للمؤلفة وئام أحمد محمود والرسام علي الزيني، الصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع .

وأبدت الوزيرة الفخر بالتميز المصري في مختلف المحافل العربية، وقالت إن الجائزتين تعكسان خصوبة التربة الإبداعية للوطن، وتعبران عن ريادته الحضارية، مؤكدة تقديم كافة اوجه الدعم لعناصر ومفردات قوى مصر الناعمة.