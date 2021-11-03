العامري: «الشارقة للكتاب» أكبر معرض بالعالم في بيع وشراء حقوق النشر

أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب مشروع ثقافي عربي عالمي متكامل لم يتوقف يوما منذ انطلاقته عن التطوير والتوسع والأخذ بزمام مبادرات الحوار الثقافي العالمي.

وقال العامري، خلال كلمته بافتتاح معرض الشارقة للكتاب في نسخته الأربعين أمس: «اليوم يقرأ الأدب العربي مترجما بكل اللغات من الشارقة، من أرض الإمارات، والعالم بتنوع ألسنته اليوم يرى بعيون واضحة إبداعات أدبائنا ومفكرينا وشعرائنا، فمنذ العام 2011 قادت الشارقة مشروعا كبيرا لتفعيل التبادل الأدبي والمعرفي بين الثقافة العربية ومختلف بلدان العالم من خلال منحة الترجمة إذ استقبلنا 16490 طلب ترجمة من وإلى اللغة العربية طبع منها 1493 كتابا بدعم من الشارقة».

وأضاف «الحديث اليوم عن معرض الشارقة الدولي للكتاب هو حديث عن ثمار مشروع صاحب السمو حاكم الشارقة الذي كان أول من آمن بأن الثقافة هي القوة الحقيقة وعرف عمق تأثيرها قبل أن ينتبه العالم لمعنى القوة الناعمة وجدوى الاستثمار بها وهو حديث عن المشروع الذي انطلق من جذور عربية أصيلة ومن هوية خاصة ليفتح آفاق التواصل مع مختلف ثقافات العالم المشروع الذي ظل يكبر ويتنامى ويثبت عاما بعد عام معنى أن تبنى الأمم من داخلها وبعقول أبنائها».

وأضاف العامري: «أتذكر جيدا، حين قال حاكم الشارقة إن المشاريع الثقافية، مشاريع أمة وعمرها طويل ولا تجني ثمارها بعد عام أو اثنين، أتذكر كلماته وهو يؤكد أن مشروع المعرفة العربي ليس حدثا نعقده وينتهي أو مناسبة نحتفل فيها بالكتب والكتاب، وإنما هي مسيرة طويلة لا ينال خيرها إلا من يؤمن بها حقا ومن يخلص لها بالعمل والحكمة والصبر».

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وقال: «اليوم وبعد أربعين عاما يحق للشارقة والعرب أن يفخروا بخنجركم الذهبي الذي رهنتموه يا صاحب السمو من أجل كتاب والذي حتما كسبتم به الرهان يا صاحب السمو ويسعدنا أن نعلن اليوم بأن معرض الشارقة الدولي للكتاب تصدر هذا العام معارض العالم كافة ليصبح أكبر معرض كتاب في العالم من حيث بيع وشراء حقوق النشر».

وأشار إلى أنه يحق للشارقة أن تحتفي بالنموذج الحضاري الذي قدمته للعالم برؤى وجهود حاكمها ويحق لها أن تفخر وهي ترى مشاريع ثقافية تحذو حذوها وقال إن ما نشهده اليوم من حراك ثقافي متنامٍ في المنطقة يحسب أيضا نجاحا للشارقة وللثقافة العربية.