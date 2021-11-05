العامري: معرض الكتاب بالشارقة الأكبر بالعالم ويضم نحو 15 مليون إصدار

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الكتاب بالشارقة، إن الدورة الأربعين من معرض الكتاب بالشارقة، هي دورة استثنائية بكل المعايير بسبب ما تقدمه من مضمون ونتائج، إذ إن المعرض في هذه النسخة أصبح الأكبر من نوعه على مستوى العالم في حجم بيع وشراء حقوق النشر، وهو المعيار الذي يُقاس عليه معارض الكتب العالمية.

العامري: «هنا أكثر من 15 مليون نسخة كتاب»

وأضاف «العامري»، خلال استضافته في حلقة خاصة من معرض الشارقة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن المعرض به أكثر من 560 ناشر ووكيل أدبي يشاركون في المعرض لبيع وشراء الحقوق، كما أنه شهد بيع الآف الكتب وترجمت من خلال المعرض، الأمر الذي يعتبر تصديرا للثقافة العربية لمختلف أنحاء العالم، «هنا أكثر من 15 مليون نسخة كتاب، و1.3 مليون عنوان، و110 ألف عنوان جديد موجود في المعرض».

العامري: المعرض تشارك فيه 83 دولة وبه ألف فعالية ثقافية

وتابع رئيس هيئة الكتاب بالشارقة، أن المعرض تشارك فيه 83 دولة وألف فعالية ثقافية متنوعه، حتى بات المعرض احتفالا حقيقيا بالكلمة والثقافة والفكر والأدب والعلوم ومختلف الفنون الثقافية الموجودة، وبه مختلف جنسيات العالم العربي متواجده تحت سقف المعرض، «هو نجاح فكري ثقافي مميز ونجاح للآداب والثقافة والعلوم».

وأكد أحمد بن ركاض، أن الإمارات تربطها علاقات وثيقة مع المملكة الإسبانية، وتمتد جذورها إلى مئات السنوات، كما وتحتوي اللغة الأسبانية على أكثر من 30% منها من مفردات اللغة العربية، فهو دليل على عمق الثقافة العربية وقوتها وتجذرها، «نحن نتحدث عن ثقافة الأندلس والأدب والفكر والعلوم والثقافة والإبداع الفكري ومزيج يربطنا بهم، حتى أشكالنا تتشابه معهم».