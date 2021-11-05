إيهاب توفيق يشعل حفل زفاف ابنة هشام عباس «فيديو»

بدأ منذ قليل، حفل زفاف، «ياسمينا»، ابنة الفنان هشام عباس، في أحد المنتجعات الخاصة بمدينة الجونة، بحضور عدد كبير من الفنانين، ومنهم إيهاب توفيق، الذي أحيا الفقرة الأولى من الحفل بتقديم مجموعة من أشهر أغانيه؛ منها سحراني، واه يا ناري، ويا سلام.

حميد الشاعري يشارك بالغناء في حفل زفاف هشام عباس

كما يقدم الفنان حميد الشاعري، عددا من أغانيه خلال الحفل، ويشاركه في الغناء هشام عباس بتقديم أغنيات حلال عليك، والله يسلم حالك، وعيني ويلا نكمل لمتنا.

ووصل الفنانون في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى الجونة لحضور حفل الزفاف، ومن بينهم الإعلامية لميس الحديدي وإنجي علي.

يذكر أن هشام عباس، طرح مؤخران أغنية «سهرانين الليل» مع شركة مزيكا، وأوضح في تصريحات صحفية، أن الأغنية كان من المقرر طرحها ضمن ألبومه السابق «عامل ضجة»، ولكنه فضل طرحها كسينجل.

أغنية «سهرانين الليل» من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها: «يا سهرانين الليل قلبى أنا مال.. طب قولولى أنا هاعمل إيه ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. آه يامين يلايمنى عليها ليل يا ليل ياعين ده اللى الحياة ليل ياليل ياعيني تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه ليل يا ليل ياعين واللى بهواه ليل يا ليل ياعيني حياخدنى ليه ومين لمس القمر بإيديه يا سهرانين الليل آه قلبى أنا مالطب قولولى أنا هاعمل إيه».

جدير بالذكر أن «عباس» يعمل حاليا على تسجيل أغنيات البومه الجديد، المقرر طرحه مع بداية العام الجديد.