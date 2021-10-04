يسرا ترقص على نغمات هشام عباس في حفل زفاف نجل شقيق «الشاعري» (فيديو)

دخلت الفنانة الكبيرة يسرا، في وصلة رقص مع الفنانين حميد الشاعري وهشام عباس، في حفل زفاف نور، نجل شقيق الأول، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأحيا الحفل عدد كبير من الغناء، منهم هشام عباس وتامر حسني وحكيم ورامي صبري وآخرين.

«زحمة الأيام».. آخر أعمال حميد الشاعري

يذكر أن آخر أعمال حميد الشاعري كانت مشاركته في كليب «زحمة الأيام»، الذي جمعه بنجوم التسعينات، وهم: مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهي من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، وإخراج ياسين حسن.

يذكر أن الكليب الأخير للفنان حميد الشاعري، هو عودة له بعد غياب 14 عاما، منذ أن طرح آخر ألبوماته بعنوان «روح السمارة»، عام 2006، ويتضمن 14 أغنية، جميعهم باللهجة المصرية.

وتضمن الألبوم الجديد، أغنية لرباعي التسعينات حميد وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، بعنوان «زحمة الأيام»، وصورت ككليب، وقدم «حميد» في الألبوم موهبتين جديدتين، وهما المطربة جوري والمطرب يوسف، ويقوم بالتوزيع الموسيقي بـ4 أغنيات داخل الألبوم.

وتعاون «الشاعري» في الألبوم مع الملحن عصام كاريكا، والفنان مصطفى شوقي، في أغنية بعنوان «أوتوموبيل السعادة».

كما يشارك فى الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء، كما يحتوي الألبوم على أغنية بالفلكلور الليبي بعنوان «يا دنيا يا دوارة»، التي كتب كلماتها الشاعر عنتر هلال، ويشدو بها مع المطرب يوسف.