إصابة شاب بـ50 غرزة في مشاجرة مع سائق توك توك بالإسماعيلية

أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره، إثر اعتداء سائق توك توك وشقيقه عليه بسلاح أبيض بدائرة مركز أبو صوير في الإسماعيلية، وجرى نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

إبلاغ أحد المواطنين باعتداء

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مركز أبو صوير يفيد إبلاغ أحد المواطنين باعتداء شخصين عليه بسلاح أبيض وعصا مما تسبب له في جروح بالغة.

وانتقل المصاب ويدعى «م.ع» 33 سنة مقيم بمنطقة السلام بدائرة مركز أبو صوير إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن المصاب به جرح غائر أسفل الأبط وجرح غائر في اليد جراء اعتداء بسلاح أبيض وجرح آخر في الرأس إثر ضربة بعصا غليظة.

وأضافت المصادر، أن الشاب في حالة مستقرة وجرى إجراء الطوارئ اللازمة له فيما تم خياطة الجروح وهي 50 غرزة وخرج من المستشفى.

شهود عيان: المجني عليه حاول فض مشاجرة بين شخصين

وقال شهود عيان، إن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة وقعت بين شخصين من سائقي التوك بسبب خلاف على أولوية العبور من الشارع.

وتابع «بعد فض المشاجرة دخل سائق توك توك وشقيقه والمجني عليه في مشادة كلامية بسبب تدخله،استخدما فيها الأسلحة البيضاء وإصابة المجني عليه بإصابات في مختلف جسمه استلزمت نقله إلى المستشفى».

القبض على المتهمين

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز أبو صوير إلى مكان الواقعة وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين.

وتحفظت الشرطة على المتهمين وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.