الدولة تعيد الحياة لصناعة الفخار.. تطوير قرية الفواخير بمصر القديمة

بعد أن كانت قرية الفواخير بالفسطاط ضمن قائمة المشروعات المتعثرة فى محافظة القاهرة على مدار أكثر من 15عاما، بدأت تدب الحياة في القرية من جديد، وبعد منحها قبلة الأمل لتعود إلى قائمة أولويات الدولة بعد توجيه القيادة السياسية بتطوير ودعم المشروعات الحرفية والتراثية، ولايمر يوم دون زيارة مسئول إلى قرية الفواخير لمتابعة أعمال التطوير وتلبية احتياجات الحرفيين والفنانين الموجودين داخل قرية الفواخير واستكمال توصيل الخدمات والمرافق من مياة وكهرباء وغاز وصرف.

وعلاوة على زيادة المساحات الخضراء وغيرها من الإجراءات التى تم اتخاذها لوضع قرية الفواخير على الخريطة السياحية لتكون بمثابة متحف مفتوح لكل الزوار، ومن المقرر افتتاح أعمال تطوير القرية اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والسفراء الأجانب والمسئولين واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

اتخاذ عدة إجراءات لإحياء قرية الفواخير ودعم الحرفيين وأصحاب الفواخير

وتستعد محافظة القاهرة بالتنسيق مع جهات الدولة، لافتتاح أعمال تطوير قرية الفواخير بمصر القديمة غدا، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين تمهيدا لتسويق منتجاتها محليا وخارجيا.

وأكدت نائب المحافظ لـ «الوطن»، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لإحياء قرية الفواخير ودعم الحرفيين وأصحاب الفواخير لاستكمال مسيرة إنتاج التحف الفنية والأدوات المنزلية والهدايا من آوانى طعام وانتيكات وفازات ونوافير وطواجن وغيرها من الأشكال والمجسمات الفنية، مشيرة إلى أن الاهتمام بقرية الفواخير من أجل وضعها فى مصاف المنتجات التى تصدر للخارج وتسويق منتجاتها للسياح، وذلك باتخاذ عدة خطوات منها:

- توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى لقرية الفواخير.

- 152 فاخورة واتيليه داخل القرية.

- قرية الفواخير مقامة على مساحة 3 أفدنة بالفسطاط بمصر القديمة.

- المتابعة المستمرة لأعمال القرية ووجود إدارة مسئولة عن القرية.

- التواصل المستمر وعقد لقاءات مع الحرفيين والقائمين على الفواخير للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.

- العمل على تسويق منتجات القرية وإحداث حراك.

- التركيز على أفران الغاز الطبيعى لتشغيل الفواخير لتكون صديقة للبيئة بدلا من الأفران التقليدية التى تعتمد على الأخشاب.

- الطمى الأسوانى يتم استخدامه لإنتاج أنواع الفخار المميزة.

-طلاء واجهات مبانى قرية الفواخير.

-التركيز على المساحات الخضراء داخل قرية الفواخير وتشجيرها.

-تصميم أرفف أمام الفواخير لتكون بمثابة فاترينة عرض لكل فاخورة بشكل مستمر.

-نقل منتجات الفواخير من أمام القرية لمنع الإشغالات ووضعها بشكل منظم داخل القرية بمحازاة السور الخارجى لإتاحة عرضها بشكل مستمر أمام الجمهور وزوار القرية.

-دراسة إقامة مطاعم داخل قرية الفواخير لخدمة الرواد.

-العمل على استغلال وجود قرية الفواخير بالقرب من متحف الحضارة ووضعها على الخريطة السياحية.

-التركيز على وجود أسعار مناسبة للمواطنين لجذبهم لشراء احتياجاتهم من القرية.

- إقامة معرض داخل القرية والعمل على جعلها متحفا مفتوحا وعنصر جذب.

- القضاء على العشوائيات الموجودة بجوار القرية مثل بطن البقرة.