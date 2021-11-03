انقطاع مياه الشرب عن 18 منطقة في القاهرة الكبرى لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى، انقطاع مياه الشرب 6 ساعات عن مناطق «عرب الجسر، عرب الطوايلة، وسط المدينة بالمطرية، عين شمس الغربية، شارع سليم الأول ومتفرعاته، بن سندر، منشية البكري، منطقة الشيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، الحي العاشر، صقر قريش، الواحة، شارع متولي الشعراوي، السويسري ب، أرض الجولف (التابعة مدينة نصر)، الإمداد والتموين، ومساكن رامو».

موعد انقطاع مياه الشرب

وأوضحت الشركة في بيان عنها، أنّ الانقطاع يبدأ من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 5 -11 -2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 6-11-2021.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم الخارج من محطة مسطرد، وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنّها توفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.