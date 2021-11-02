محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير قرية الفواخير

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير التي تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة تمهيدًا لافتتاحها.

تشجيع الحرف اليدوية بالفواخير

وأكد محافظ القاهرة في بيان صحفي، اليوم، أن أعمال تطوير القرية تأتي في اطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

استمكال جميع المرافق بالقرية

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف»، إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلي لباقي الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، وجاري استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المباني وتركيب لاند سكيب زراعي إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالي بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير .

وطالب محافظ القاهرة بدراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصري بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائري المنطقة خاصة وأن قرية الفواخير تقع بجوار متحف الحضارة بالفسطاط .