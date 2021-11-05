سعر الذهب عيار 24 يقترب من 900 جنيه في محال الصاغة

ارتفعت قيمة جرام الذهب عيار «24» خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، 5 نوفمبر 2021، ليقترب سعره من 900 جنيه في محال الصاغة، بزيادة 11 جنيها خلال ساعات قليلة.

فيما تشهد أسعار الذهب صعودا كبيرا على مدار الأيام الحالية، ليقابل ذلك من الراغبين في الشراء أو المقبلين على الزواج بالتردد والتساؤل عن مصير سعر الجرام في غضون الأيام المقبلة.

أسعار جرامات الذهب في السوق المحلية بعد الزيادة المسائية

ويتراوح جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة، بين أسعار 896 إلى 898 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 أسعارا تتراوح بين 821 و823 جنيها، ويُباع جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشاراً بالسوق المحلية بأسعار تتراوح بين 784 و876 جنيها.

وكذلك سجل جرام الذهب عيار 18 أسعارا تتراوح بين 672 و674 جنيها، ويباع جرام الذهب عيار 14 بأسعار تتراوح بين 523 و524 جنيها، وجرام الذهب عيار 12 بأسعار بين 448 و449 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب موجة جديدة من الصعود خلال تلك الفترة، في ظل زيادة عالمية لأسعار الطاقة وأغلب المنتجات، خاصة المواد الأساسية، وهناك توقعات عالمية بحدوث موجة من التضخم التي يصاحبها ركود في الأسواق.