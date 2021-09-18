سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-9-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب يوميا، وخاصة عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصري، ويأتي هذا الاهتمام في ظل التذبذب الواضح الذي تشهده الأسعار في البورصات العالمية وأسواق المال، حيث يتجه الكثيرون إلى تخزينه وادخاره وشرائه للاستثمار فيه.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وأيضًا عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، اليوم السبت 18 سبتمبر الجاري، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 880 و882 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 770 و772 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 660 و662 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,160 إلى 6,176 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت 18 سبتمبر، نحو 889.79 جنيه، 56.42 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 775.96 جنيه، 49.37 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 667.11 جنيه، 42.32 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وارتفعت أسعار الذهب نهاية العام الماضي 2020، بنحو 50% في السعر، ويعتقد خبراء أسواق المال أن الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة مقارنة بالعملات الورقية.