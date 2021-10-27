انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 6 جنيهات خلال يومين.. ويستقر اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، بقيمة 5 جنيهات في السوق المحلي خلال يومين فقط من تعاملات البورصة، حيث انخفضت الأسعار عالميا بقيمة 10 جنيهات خلال اليومين، وتتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة السوق العالمي والتداول في البورصات العالمية، والتي شهدت حالة من الصعود في بداية تداولات جلسات الأسبوع الجاري، كما أن الأحداث الاقتصادية في الدول تؤثر بشكل كبير في الأسعار العالمية للذهب، وكذلك المحلية.

وانخفضت أسعار الذهب عيار 24 في التعاملات المسائية، أمس الثلاثاء، بمقدار جنيه واحد للجرام، وسجلت أسعارالذهب يوم الإثنين أمس الأول 897 جنيها للجرام، بينما سجلت متوسط سعر الجرام اليوم الثلاثاء نحو 892 جنيها للجرام الواحد.

وتؤثر أسعار الذهب العالمية والبورصة العالمية على أسعار السوق المحلي، ولكن تأثير الأسعار لن يكون بشكل لحظي، ولكنه يكون بعد ذلك بعدة ساعات.

891 جنيها أقل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ يتراوح من 891 جنيها إلى 894 جنيهًا في الأسواق المحلية المصرية دون إضافة أسعار المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البورصات العالمية انخفاض قدرة 10 جنيهات خلال يومين حيث انخفضت من 914 جنيها إلى 904 جنيهات للجرام الواحد.

زيادة المعروض عالميا السبب في انخفاض أسعار الذهب

ومن جانبه قال سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تشهد خلال الأيام الحالية انخفاضا في الأسعار بشكل ملحوظ وواضح وهو ما يأتي بسبب زيادة المعروض من قبل الشركات والدول في البورصات العالمية، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسجلت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر خلال تداولات اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، في بورصة نيويورك مبلغ 1784 دولارا للأونصة، بانخفاض قدره 10 دولارات عن أسعار أمس.