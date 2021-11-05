المستشار جمال أبو كريشة رئيسا لنادي قضاة سوهاج

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة بسوهاج، النتائج النهائية لانتخابات النادي في المحافظة، وفاز بمقعد رئيس النادي المستشار جمال فؤاد أبو كريشة، وفاز بمقاعد المستشارين 4 أعضاء، وبمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، 5 أعضاء، وبمقاعد النيابة العامة 5 أعضاء.

وعن مقاعد المستشارين فاز كل من المستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، والمستشار خالد أحمد عبد الغفار، والمستشار أحمد ماهر القاضي، المستشار أمين لظمي حمدي.

مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة

وعن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فاز كل من المستشار هيثم محمد حسين اليمني، والمستشار رأفت محمود الجبالي، والمستشار إيهاب أحمد دهيس، والمستشار مصطفى محمود محمد، والمستشار مصطفى محمد فهمي.

وعن مقاعد النيابة العامة فاز كل من المستشار محمود عزت إسماعيل، والمستشار عمر فهمي عبد الرحمن صقر، والمستشار محمد سلام ثابت حلمي، والمستشار محمد حسين علي التنجي، والمستشار أسامة خالد عبد السميع.

انتخابات نادي القضاة بسوهاج

يذكر أن انتخابات نادي القضاة بسوهاج انطلقت في التاسعة من صباح اليوم وجرى إغلاق باب التصويت في الخامسة مساء، وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادي من الذين لهم حق حوالي 600 عضو.

وشهدت أجواء العملية الانتخابية إقبالا من الأعضاء وسط جو ساده الهدوء وحرص المرشحين في السباق علي مصافحة منافسيهم، في جو ديمقراطي.

من جانبها، عززت مديرية أمن سوهاج من خدماتها على مقر النادي منذ الصباح الباكر، كما جرى نشر عدد من رجال المرور في الشارع الذي يقع فيه مقر النادي لتسيير حركة المرور في المكان.