مساعدات مالية ومعاشات تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية في الشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سعد الفرماوي، سكرتير عام المحافظة، لاستقبال 9 من المواطنين ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانات المتاحة.

عقد لقاء مع المواطنين لحل مشكلاتهم بالشرقية

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ورئيس فرع التأمين الصحي ومدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، ومسؤول من إدارة الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

استخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ8 أسر من الأكثر احتياجاً، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها، ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وفي سياق متصل، وجه السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، حيث أكد السكرتير العام بالمحافظة عدم توافر أى فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

إجراء فحوصات لحالات تعاني من أمراض مزمنة

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف السكرتير العام مدير فرع التأمين الصحي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، والأخرى التي يعاني أبناؤها الصغار من شلل أو مرض وقف النمو، والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج .

وخلال اللقاء تقدم إثنان من المواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق به، ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالتهم وتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.