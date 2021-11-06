حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما.. مرتدية الحجاب

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية استوري موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة لها بصحبة والدها احتفالا بعيد ميلاده، وعلقت قائلة: «كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي»، حيث ظهرت الفنانة المعتزلة خلال الصورة وهي مرتدية الحجاب.

والد حلا شيحة ينفي ارتدائها الحجاب وابنته ترد

بدأت أزمة حلا شيحة ووالدها عندما أعلن الأخير مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «حروف الجر» على إذاعة «نجوم إف إم»، أن ابنته لم ترتدي الحجاب، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.

وأضاف «شيحة»، إنه لم يتحدث مع ابنته «حلا» منذ 3 أشهر، وبالتحديد وقت أزمة فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني، مضيفا أنه يتمنى من الله أن يوفقها في حياتها.

من جانبها نشرت الفنانة، صورة جديدة لها بالحجاب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تزامنا مع تصريحات والدها معلقة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله».

وقد تفاعل عدد كبير نجوم الفن مع الصورة، حيث كتبت الفنانة هنا شيحة «حبيبتي يا أجمل قلب»، بينما علقت الفنانة جومانة مراد «حبيبتي ربنا يسعد قلبك»، والفنانة هنا الزاهد «ربنا يسعدك يا أطيب قلب»، والفنانة عبير صبري «ربنا يسعد قلبك»، والفنانة أروى جودة «ربنا يسعد قلبك وروحك دائمًا يا رب».

أزمة حلا شيحة وتامر حسني

ونشبت مؤخرا ازمة بين حلا شيحة وتامر حسني، بسبب بعض مشاهد الفيلم التي عرضت من خلال كليب «بحبك»، حيث علقت حلا علي تلك المشاهد ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».