إخلاء سبيل المتهمين في واقعة «ذبح الحمير» داخل مزرعة بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، بإخلاء سبيل المتهمين بذبح الحمير داخل مزرعة، بعد التأكد من عدم بيعها للمواطنين.

التحقيقات: ذبح الحمير لإطعام الكلاب

وقالت المصادر، إن التحقيقات كشفت قيام المتهمين بتربية عدد كبير من الكلاب داخل مزرعة في نفس مكان ذبح الحمير.

واستمعت النيابة علي مدار ساعات لأقوال المتهمين في الواقعة، فيما طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة للتأكد من روايتهم.

وأشارت المصادر إلى أن المتهمين يذبحون الحمير لإطعام الكلاب، أو بيع لحومها للمواطنين من مربي الكلاب خاصة كلاب «الجرو» في الإسماعيلية.

مداهمة المزرعة

وداهمت قوات الشرطة في الإسماعيلية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتموينية، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس، مزرعة لذبح الحمير، وتبين ذبح أحد الأشخاص لعدد من الحمير داخل المزرعة التي تبعد عن مدينة الإسماعيلية حوالي 10 كيلو مترات.

وبفحص ضباط الشرطة للواقعة تبين ذبح حمارين، ووجود كمية كبيرة من اللحوم تصل إلى حوالي طن، مع وجود بقايا من عملية الذبح، فيما أكد مفتشو الطب البيطري أن اللحوم خاصة بالحمير فعلا.

وتحفظت الشرطة على اللحوم والمضبوطات من المواد المخصصة لتجهيز اللحوم للبيع، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المقدم.

بيع اللحوم من خلال صفحة «فيسبوك»

وقال مقربون من أحد المتهمين القائمين على ذبح الحمير، أنهم يوفرون اللحوم لمزارع تربية الكلاب، أو المواطنين من مربي الكلاب في المنازل.

وأضافو أن المتهمين لم يطرحوا اللحوم لبيعها للمواطنين في الأسواق كما أشيع، وهو ما أكدته تحريات البحث الجنائي.