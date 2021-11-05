محمد صبحي عن «سفاح الإسماعيلية»: السينما صدرت مشاهد البلطجة للمجتمع

قال الفنان محمد صبحي، إن السينما التي صدرت مشاهد البلطجة، مسؤولة عن العنف الذي يشهده المجتمع الآن، وذلك في تعليقه على واقعة «سفاح الإسماعيلية» الذي قام بقطع رأس أحد الأشخاص، والتمثيل بجثته في الطريق العام، معترضا على من يزعم أن السينما تنقل العنف الموجود في المجتمع، مؤكدا أن العكس هو ما حدث، وهو أن أفلام العنف هي من نقلت ذلك إلى الواقع وليس كما يروجون.

وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإبداع يكون عبر تقديم رؤية جمالية حتى في القبح، موضحا أن الدراما لا يمكن أن تقدم الشخص بأن يأخذ حقه «بدراعه» فهذا يسقط هيبة الدولة.

وطالب الفنان محمد صبحي، بأن يتم اختراع مواقع تواصل اجتماعي بديلة عن «الفيسبوك» كما حدث في الصين من أجل الابتعاد عن الهيستريا على تلك المواقع.

فيلم واحد يمكن أن يهدر إنجازات الدولة

وأوضح الفنان محمد صبحي، أن سبب تسمية «مدينة سنبل للفنون» بهذا الاسم، هو أن المدينة تشارك بالبناء في أي شيء يعود على الإنسان بالنفع، لافتا إلى أن مسرح مدينة سنبل بدأ في عام 2017، وأصبح كامل العدد على مدار 4 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك يثبت حقيقة وجود جمهور مثقف ينتظر الأعمال الإبداعية المحترمة: «كان فيه سيدة بتيجي من المنيا».

وتابع محمد صبحي، إن بناء الإنسان أهم وأصعب إنجاز يمكن أن تحققه أي دولة، موضحا أن الأمر بحاجة إلى تكاتف 3 روافد أساسية هم التعليم، والثقافة والإعلام، والأسرة، لافتا إلى أن الدولة بحاجة إلى توجيه الأسرة لكيفية تربية أبنائها بطريقة حضارية، مردفا: «نحتاج الأب والأم لتربية الأولاد السليمة لإتمام علمية بناء الإنسان».

وأردف محمد صبحي، أن فيلما واحدا يمكن أن يهدر الكثير من الإنجازات التي تقدمها الدولة في مجالات بناء الإنسان، لذا ينبغي للثقافة والإعلام الدراية بالدور الذي يقع على عاتقهما، وأيضا التعليم الجيد له دور كبير في تخريج أجيال تصنع المستقبل.

تهميش المعلم وسقوط القدوة أسلحة فتاكة لضرب الحضارات

وأشار الفنان محمد صبحي، إلى أن تهميش المعلم وسقوط القدوة الحسنة، من الأسلحة الفتاكة لضرب الحضارات، لافتا إلى أنه لهدم أي أمة يتم تنفيذ ثلاثة مخططات، وهي التقليل من قيمة المعلم، وتهميش دور المرأة، وإسقاط القدوة، حتى لا يكون ورائها أجيال.

وأوضح أن الغرب، الذي اخترع السوشيال ميديا، يتعامل مع تلك المواقع بشكل أكثر حرصا، بينما العرب شعوب استهلاكية، وتعمل مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي على تدمير عقول الأطفال، مشيرا إلى أن الجهل والفقر يساويان جريمة، والجهل والمال يساويان الفساد، والجهل والحرية يساويان فوضى، والجهل والسلطة يساويان استبداد، والجهل بالدين يساوي إرهاب.

وكشف الفنان محمد صبحي، عن أنه أثناء زيارته إلى لندن، لم يجد أحد ممسكا بهاتفه أثناء جلوسه في أحد المطاعم واستخدمه في مدينة الضباب، فيما يتم استهلاك الموبايل والإنترنت بشكل خاطئ عند العرب.