القوى العاملة: صرف 60 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 23 عاملا غير منتظم

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، صرفت منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية، بنحو 60 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 23 عاملا غير منتظم، و8386 جنيها رعاية صحية لـ38 عاملا، فضلًا عن تسجيل 54 عاملًا عاملًا جديدًا بالمنظومة.

وأشار الوزير، في بيان، اليوم السبت، إلي أن المديرية قامت بتعيين 521 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 شباب من ذوي الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1660 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

تحرير 12 محضرًا لمنشآت مخالفة

من جابنها، قالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، في تقريرها للوزير بشأن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 273 منشأة؛ ما أسفر عن تحرير 12 محضرًا للمنشآت المخالفة، كما تلقت 22 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل، وعقد ندوتين توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 90 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضرًا للمنشآت المخالفة، فضلًا عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.