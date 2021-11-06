إزالة 171 حالة إشغال طريق بشوارع مدينة بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة، لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية بشوارع بني سويف

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 171 حالة إشغال للطريق العام وتعد على الأرصفة، وتنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

التحفظ على 25 شيشة لعدم الالتزام بقرار حظر تقديمها بالمقاهي

كما تضمنت الحملة مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم التحفظ على 25 شيشة لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة، وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين.

كما تمكنت الوحدة من تنفيذ الغلق الإداري وتشميع مركز تدريب بأرض الحرية لمخالفة اتخاذ الاجراءات الاحترازية، ومن ناحية أخرى تم إصلاح عطل كابل تلفونات بشارع 20 بحى بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى رفع الناتج اليومي من المخلفات والقمامة بشوارع المدينة والقرى التابعة وصيانة أعطال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات والمرافق العامة بدائرة المركز.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة، بهدف استعادة المظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.