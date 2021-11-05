قرار إداري بغلق مقهى في بني سويف سمح للإطفال بتناول الشيشة

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، قرار غلق إداري، اليوم، لمقهى بقرية دشطوط التابعة لدائرة المركز، مع إخطار الوحدة المحلية بدشطوط، بالتعاون مع مركز الشرطة، وذلك بناء على شكوى عدد من المواطنين بإقدام المقهى على مخالفة قرار مجلس الوزارء بمنع الشيشة داخل المقاهي، بالإضافة إلى السماح بتناول الأطفال للشيشة بداخله.

مقهى يسمح للإطفال بتناول الشيشة

كانت بوابة الشكاوى التابعة لمحافظة بني سويف، تلقت شكوى من أحد المواطنين، يفيد بإقدام مقهى بناحية قرية دشطوط، على مخالفتها قرار مجلس الوزارء بتقديم شيشة للمواطنين داخله، بالإضافة إلى وجود أطفال يتناولون الشيشة داخل المقهى، حيث كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الوحدة المحلية ببحث الشكوى ميدانيا، واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية وفي إطار القانون والقرارات الوزارية .

إزالة حالتي بناء مخالف

وفي سياق أخر تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر من تنفيذ قرار إزالة لحالتي بناء مخالف بالمخالفة لشروط التراخيص بقرية الشناوية، وذلك خلال المتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة مخالفات البناء، والتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة، والقرى التابعة، والتي تم خلالها رفع حوالي 64 طنا من القمامة وتراكمات وتم توريدها لمصنع تدوير القمامة، فضلا عن شن حملات موسعة لإزالة الإشغالات.