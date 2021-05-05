تحرير 180 محضر عدم ارتداء كمامة ورفع 76 حالة اشغال ببني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي، عن تحرير 180 محضرا لعدم ارتداء كمامة للمواطنين، ورفع 76 حالة إشغال طريق، و12 شيشة من المقاهي في إطار الحملات المكبرة التي تشنها الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، استجابة لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم.

قاد الحملة العقيد عمرو عبد العزيز رئيس شرطة المرافق، والمحاسب نادي مرداش نائب رئيس المدينة، والمهندس عيد ذكي نائب رئيس المدينة، ومسئولي الوحدة والقوة المرافقة، اليوم، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية كما تم المرور علي المستشفات الخاصة للتأكيد والتشديد علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وأصدرت محافظة بني سويف عدة قرارات تتضمن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة، في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية بأماكن التجمعات والخدمات، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على صحتهم وصحة وسلامة ذويهم.

كما وجه محافظ بني سويف إلى متابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية والمرافق العامة ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا