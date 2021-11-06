برنامج «الميكاترونيات» بهندسة كفر الشيخ.. تقنيات مميزة بجودة عالمية

في عام 2019 أطلقت جامعة كفر الشيخ برنامجاَ جديداَ بكلية الهندسة وهو هندسة نظم الميكاترونيات المميز، وهو مجال يربط بين الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات وهندسة الحاسبات والتحكم، ويهدف إلى تأهيل خريجين قادرين على مواكبة التطور الكبير في التقنيات العالمية.

كما أطلقت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عددا من البرامج التعليمية لطلاب كلية الهندسة، سواء في مرحلة البكالوريوس، أو في مرحلة الدراسات العليا، وذلك في إطار تطوير والارتقاء بالخدمات التعليمية التي تقدمها كلية الهندسة، التي حصلت مؤخراً على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتستعرض «الوطن» في هذه السطور، كل ماتريد معرفته عن برنامج «الميكاترونيات» المميز بكلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ، في إطار الخدمات التي تقدمها الصحيفة لقرائها على مدار الساعة.

ما هو برنامج «الميكاترونيات» المميز بهندسة كفر الشيخ؟

برنامج «الميكاترونيات» المميز بهندسة كفر الشيخ هو برنامج خاص بمصروفات، وهو المجال الذي يربط بين الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات وهندسة الحاسبات والتحكم، حيث برزت الحاجة لهذا التخصص المتشعب مع تعدد الأنظمة التي تشترك فيها هذه المجالات الهندسية وترتبط ببعضها بشكل كبير، مما يتطلب المعرفة الجيدة بهذه المجالات كلها، وكيفية التفاعل فيما بينها، للحصول على أفضل أداء وتصميم، في ظل التنافسية العالية التي تميز الأسواق العالمية، فالكفاءة العالية والسعر الأفضل تعتبر عوامل حاسمة في نجاح أو فشل المنتجات.

الهدف من برنامج «الميكاترونيات» المميز بهندسة كفر الشيخ

يهدف برنامج «الميكاترونيات» المميز بهندسة كفر الشيخ إلى تخريج مهندسين في مجال هندسة الميكاترونيات بمستوى جودة عالمي، فضلاً عن الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال هندسة نظم الميكاترونيات لتحقيق الميزة التنافسية للمهندسين خريجي البرنامج.

تخصصات برنامج «الميكاترونيات» المميز بهندسة كفر الشيخ

يشتمل برنامج «الميكاترونيات» المميز بهندسة كفر الشيخ على 4 تخصصات وهي:

1- الروبوتات الجوية أو الطائرات بدون طيار، ويتعرف فيه الطالب على أنظمة الطائرات بدون طيار، ويدرس أساسيات ديناميكا الهواء، والتحكم الآلي في الطائرات بدون طيار، والمنظومات الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية المستخدمة فيها، وكيفية تصميم الطائرات بدون طيار، ويطبق الطالب ما درسه من خلال ورشة عمل يصنع فيه الطلاب طائرات من تصميمهم.

2- الأتمتة الصناعية، ويدرس فيه الطالب مقررات تخصصية تركز على خطوط الإنتاج الآلية والتحكم الآلي باستخدام الحواكم المنطقية المبرمجة (PLC)، وماكينات التصنيع ذات التحكم الرقمي (CNC) والروبوتات الصناعية.

3- الميكاترونيات الحيوية، ويتعرف الطالب في هذا التخصص على مبادئ عمل الأجهزة الطبية والمجسات والمواد المستخدمة في التطبيقات الحيوية، التي تخدم الأجهزة والتطبيقات الطبية.

4- الروبوتات الأرضية، ويدرس فيه الطالب أساسيات الروبوتات الأرضية الجوالة من حيث تصميمها الميكانيكي، وتصميم الميكانيزمات المستخدمة فيها، وتصميم أنظمة التحكم الخاصة بها، ومعرفة الحساسات المستخدمة بها وخصائصها ونظرية عملها، ويصنع الطلاب روبوتات من تصميمهم، من خلال ورشة عمل مخصصة لهذا الغرض.