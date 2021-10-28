«هندسة» كفر الشيخ تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور يوهانسن عيد، بحصول كلية الهندسة بالجامعة، على شهادة الجودة والاعتماد.

وعبر رئيس جامعة كفرالشيخ، عن سعادته باعتماد كلية الهندسة، الذي يعد إنجازا كبيرا للجامعة، بصفة عامة، وللكلية بصفة خاصة، ما يؤكد على جودة المنظومة التعليمية بالجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

دسوقي: حصول الكلية على الجودة تتويجًا لمجهود عمل مؤسسي كامل

وقال دسوقي، إن حصول كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، على شهادة الجودة والاعتماد جاء تتويجًا لمجهود عمل مؤسسي كامل على مدار سنوات سابقة من خلال خطة إستراتيجية طموحة شملت التميز في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع للارتقاء بمستوي خريجي الكلية للمنافسة في سوق العمل إقليميا ودوليا.

وأضاف أن الكلية تتميز بوجود 8 برامج تعليمية لدرجة البكالريوس، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا «الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه»، تخدم محاور رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، في العملية التعليمية والبحثية، فضلاً عن وجود معامل تعليمية وبحثية مطورة مزودة بأحدث التقنيات البحثية، وإبرام العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون المحلية والدولية مما ساهم في تميز الكلية على مستوى جميع الأصعدة.

كلية زراعة كفر الشيخ تحصل على الجودة

وقبل أيام صدر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحصول كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، على شهادة الجودة والاعتماد.

وعبر رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته باعتماد كلية الزراعة والذي يعد إنجازا كبيرا للجامعة بصفة عامة، وللكلية بصفة خاصة، ما يؤكد على جودة المنظومة التعليمية بالجامعة ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.