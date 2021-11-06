اليوم.. وائل جسار يشارك في مهرجان الموسيقى العربية

وصل الفنان اللبناني وائل جسار، إلى مصر استعدادا للقاء الجمهور المصري، مساء اليوم، في حفل جماهيري كبير ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

وائل جسار في مهرجان الموسيقي العربية

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير والتي ستتنوع ما بين أغانيه القديمة والجديدة، وسيقدم أيضا عددا من الأغاني تعبيرا عن محبته لمصر.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف وائل جسار عن سعادته للقاء الجمهور المصري قائلا: «إنه يحرص كل عام على التواجد في المهرجان لأنه حدث كبير ومهم ويحب مقابلة الجمهور المصري الذين يتفاعلوا معه بشكل كبير».

وائل جسار يرفض الغناء مع عمر كمال وحسن شاكوش

يذكر أن الفنان وائل جسار كان قد صرح مؤخرا بأنه لن يكرر تجربة الغناء مع الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش، وبرر هذا الأمر من خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن» فقال إنهم يغنون بلون مختلف عنه تماما ولذلك فهو اتخذ هذا القرار.

وقال إنه شارك معهم فقط فى أوبريت مصر حكاية وذلك لأنه عمل وطني فلم يغلب عليه الطابع الخاص بهم.

أوبريت «مصر حكاية» تم تقديمه بمشاركة 10 فنانين منهم مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار ودياب ومي سليم وعمر كمال وحسن شاكوش وهشام عباس وأمينة وياسمين على وهو من تأليف أحمد حسن راؤول وألحان مديم وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكان قد انتهى مؤخرًا الفنان وائل جسار من تسجيل أغنيته الجديدة «عيان» وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة عبد الهادى.