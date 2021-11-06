رئيس «الإسكان الاجتماعي» تتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مواقع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمنطقتي الـ800 فدان وغرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسcولو الهيئة والجهاز والمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشملت جولة الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومرافقوها، تفقد المواقع المختلقة للمرحلتين الثالثة والرابعة من عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، حيث اطلعت على بعض نماذج تشطيب عدد من الوحدات السكنية والعمارات، وأثنت على تقدم الأعمال ومواصفات وجودة التشطيبات.

6 مليارات جنيه لوحدات منخفضي الدخل

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنَّه جارٍ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة لتلبية الطلب على السكن، وتتضمن 24 ألفًا و888 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين منخفضي الدخل بتكلفة تجاوزت الـ6 مليارات جنيه، ومتوسط نسبة إنجاز حوالي 75٪؜، كما تم البدء في تنفيذ 9960 وحدة سكنية نموذج 90م2، وعدد 432 وحدة سكنية نموذج 75م2 ضمن المرحلة الخامسة من المشروع بنسب إنجازٍ متقدمة، بتكلفة تصل إلى 2.8 مليار جنيه.

مي عبدالحميد: يجب الالتزام بالبرنامج الزمني

وشددت مي عبدالحميد، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من المراحل المختلفة بالمشروع، حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.

من جهته، أكّد المهندس محمد عبدالمقصود، جاهزية 576 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين للتسليم للحاجزين، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 360 وحدة أخري بالمرحلة الرابعة بالمشروع، ومتوقع الانتهاء منها في نهاية ديسمبر المقبل بمنطقة الـ800 فدان.