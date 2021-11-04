«الإسكان»: نقل 250 موظفا حكوميا كأول دفعة للعاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة مسؤولة عن مد المرافق كالصرف والمياه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء الطرق والميادين بمنطقة الحي الحكومي بالكامل.

ولفت إلى أن المشروع حاليًا بمراحله النهائية، وخلال 10 أيام بحد أقصى سيكون الحي الحكومي منتهيًا بشكل كامل وجاهز لاستقبال الموظفين.

عباس: «خدمات الوزارات متاحة أونلاين وملهاش علاقة بالانتقال للعاصمة»

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أغلب الوزارات لديها مواقع أون لاين عبر الإنترنت تقدم منها خدماتها المختلفة، وهو الأمر الذي لم يكن مرهونا من قبل بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن غالبية الوزارات تقدم خدماتها للمواطنين حتى قبل الانتقال للعاصمة، «الخدمات متاحة أونلاين وملهاش علاقة بالانتقال للعاصمة».

عباس: نقل 3 آلاف موظف بكل الوزارات للمرحلة الأولي بالعاصمة الإدارية

وأوضح أنه سيجرى نقل 3 آلاف موظف من كل الوزارات في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وتباعا سيجرى نقل الموظفين لحين الانتهاء تمامًا من الحي الحكومي ومباني الوزارات، «أول دفعة ستنتقل داخل وزارة الإسكان من 200 لـ250 موظفًا في كل القطاعات علشان يستلموا الأجهزة والنظم الإلكترونية».

وأكد أن خلال الـ6 أشهر المقبلة فمن المفترض نقل كافة الموظفين إلى العاصمة الإدارية، كما أنه بالنسبة للمواصلات فقد جرى وضع خطة متكاملة لنقل الموظفين والمواطنين من وإلى العاصمة، وبالنسبة للموظفين سيتلقون دعما نقديا مقابل تنقلاتهم إلى أماكن عملهم.

وأشار إلى أن الوزارة قامت ببناء 9 آلاف وحدة جاهزة بالكامل للاستلام من قبل موظفي الحي الحكومي بالعاصمة، كما سيتم الانتهاء من بناء 4700 وحدة أخرى بنهاية شهر يونيو المقبل، لافتا إلى البدء في بناء 21 ألف وحدة أخرى وسيتم الانتهاء منها مع نهاية عام 2022، «هيكون عندنا عدد كاف لكل الموظفين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية».

وتابع: «الشقق هتصلح للتمويل العقاري على مدة 30 سنة بـ3% لحد ما يوصل لسن المعاش وبفائدة مختلفة، وبالنسبة للوحدات الموجودة في العاصمة فهيكون ليها تمويل عقاري بفائدة مميزة».