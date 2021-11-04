كيفية الاستعلام عن وحدات الإسكان لحاجزي الإعلان 15 بالرقم القومي: 5 خطوات

يشهد الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي عمليات بحث كبيرة عبر «جوجل» خلال الأيام الحالية، حيث يبحث عدد من حاجزي الوحدات السكنية، عن خطوات الاستعلام عن موقف طلب الحجز، وذلك ترقبا لإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي

ويعد الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، من أكثر الإعلانات التي لاقت إقبال كبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لكونه أول الإعلانات السكنية، الذي يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري الرئاسية التي أطلقها البنك المركزي رسميا في يوليو الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتسهيلا على المواطنين حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، واتباع الخطوات اللازمة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

تبدأ خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، من خلال قيام العميل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال هذا الرابط.

تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية، والقيام باختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز فور الإعلان عنها من قبل الصندوق، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه.