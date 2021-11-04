الإسكان: نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية لن يؤثر على خدمات المواطنين

طمأنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، المواطنين بأن الخدمات اليومية المقدمة لهم لن تتأثر على الإطلاق مع نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء نقل الموظفين بشكل تدريجي آخر ديسمبر المقبل.

نائب وزير الإسكان: نقل الموظفين للعاصمة الإدارية لن يشمل الخدمات الجماهيرية

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في تصريحات صحفية، إن انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية لن يشمل الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس الأربعاء اجتماعًا من أجل متابعة الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقال «مدبولي» إن الاجتماع يأتي بهدف متابعة توجيهات الرئيس السيسي، وهي بدء الوزارات في الانتقال بشكل تدريجي إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة مع نهاية شهر ديسمبر القادم، على أن يتم التشغيل بشكل تجريبي للمباني الحكومية، مع اختبار مختلف الأنظمة الإلكترونية لمدة زمنية تقدر بـ 6 أشهر، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تتم متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوري.

المشروعات التي استعرض رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لها

وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التالية:

1 - الأحياء السكنية.

2 - منشآت الوزارات داخل الحي الحكومي، والتي يبلغ عددها 34 منشأة.

3 - مبنى مديرية أمن العاصمة.

4 - مبنى الإدارة والتشغيل.

5 - مباني السنترال.

6 - حي المال والأعمال.

7 - مدينة المعرفة.

8 - المحطة المركزية للحافلات.

9 - مركز مصر الثقافي الإسلامي.

10 - منشآت الحي الدبلوماسي.

11 - بوابات العاصمة.

12 - مساجد الشهداء.

13 - النصب التذكاري.

14 - ساحة الشعب.

15 - صاري العلم.

16 - حديقة الشعب.

17 - مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

18 - المدينة الرياضية.