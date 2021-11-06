بيج رامي يتدرب في الغردقة: «الأبطال هنا كتير.. وهزورها كتير الفترة الجاية» (صور)

حصلت «الوطن» علي تفاصيل وصور لإقامة البطل المصري العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، والحاصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، وذلك خلال إقامته في الغردقة.

وعاد بيج رامي للمرة الثانية لزيارة مدينة الغردقة عقب مغادرتها لمدة 24 ساعة فقط، وقال للجمهور من داخل أحد المنتجعات السياحية، «أنا مبسوط كتير في الغردقة، وأتمنى أكون موجود هنا على طول، وإن شاء الله هيكون فيه زيارات كتير الفترات الجاية»، لافتاً في حديثه للجمهور أنه وصل للعالمية وحقق نجاحات بفضل دعواتهم.

وداعب بيج رامي المواطنين بالغردقة، قائلا «أنا شايف أبطال كتير هنا، وبتدرب كويس أحسن من أماكن تانية كتير».

بيج رامي يعود إلى الغردقة

ومن جانبه، قال أشرف جاكوب صاحب الجيم الذي يتدرب فيه البطل العالمي بالغردقة، إن بيج رامي قرر العودة إلى الغردقة لزيارتها للمرة الثانية عقب مغادرتها بـ24 ساعة فقط، وذلك لاستكمال البرنامج التدريبي والسياحي.

ولفت في حديثه لـ«الوطن»، اليوم السبت، إلى إعجاب البطل العالمي بمدينة الغردقة ومقوماتها السياحية وإمكانات الجيم الذي يتدرب فيه بصفة يومية، طبقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه المدرب الأجنبي، حيث يتم توفير الهدوء والخصوصية في الجيم أثناء فترة تدريبات البطل العالمي المصري، طبقاً لتعليمات مدير أعمال بيج رامي.

برنامج تدريبي وسياحي لـ بيج رامي في الغردقة

وأضاف مصطفي الدولي، مدير الجيم، وأحد أصدقاء رامي المقربين في الغردقة، أن البطل العالمي ينفد برنامجا تدريبيا وآخر سياحي ترفيهي في مدينة الغردقة، حيث يقيم في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، كما أجرى جولة سياحية، واستجاب لعدد كبير من المعجبين من المصريين والأجانب المقيمين بالمنتجعات السياحية والتقط الصور التذكارية معهم.

وأكد «الدولي»، أنه رغم حصول بيج رامي على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، إلا أنه شخص متواضع جدا و«ابن بلد»، إضافة إلى أنه يحرص على أداة الصلاة في وقتها، مؤكدا أنه أبدى إعجابه بالغردقة.