مساعد وزير السياحة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في فنادق الغردقة

عقد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، اجتماعا مع مديري الفنادق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الاجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية، وكذلك حرصها على الحفاظ علي سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وحضر الاجتماع لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، وخالد فتحي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

التزام الفنادق بالإجراءات الوقائية

وخلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة إلتزام الفنادق والمنتجعات السياحية بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحي المصري.

كما أكد أن الوزارة لن تتهاون فى حق أي نزيل أياً كانت جنسيته، كما أنها لن تتهاون مع أي منشأة فندقية تخالف الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ولم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة بها.

إجراءات قانونية حيال المنشآت غير الملتزمة

وأضاف أنه في حال وجود أي تجاوز أو إهمال لهذه الضوابط والاشتراطات سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

كما أوضح أن الوزارة أوفدت مجموعة من لجان التفتيش من الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، للمرور والتفتيش على كل المطابخ بالمنشآت الفندقية بمدينة الغردقة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدا أنه في حال رصد أي تقصير بأي فندق سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفندق ومديره، وذلك منعا لحدوث أي مشكلات خلال الفترة المقبلة.

وعقب الاجتماع حرص مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على القيام بجولة تفقد خلالها عدد من المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.