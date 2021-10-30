استشاري نفسي: عدم دعم الأطباء في أزمة كورونا قد يدفعهم للتفكير في الموت

علق الدكتور ناصر لوزه، استشاري الطب النفسي، ورئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، على تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على نفسية الطواقم الطبية في مصر، فذكر أن العاملين في المجال الطبي تعرضوا خلال الفترة الماضية، لضغوط نفسية كبيرة بسبب مواجهة فيروس كورونا، ومن الضروري دعم كل من يعمل في قطاع الرعاية الطبية بكل دول العالم، داعيًا جميع المجتمعات حول العالم بدعم الأطقم الطبية نفسيا ومعنويا.

ضغط العمل وعدم التقدير يعرض الشخص لاكتئاب نفسي

وأضاف «لوزه»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، والذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن الأطباء استمروا في العمل بمستشفيات العزل لعدة أسابيع متواصلة في بداية أزمة كورونا لمواجهة الجائحة، مؤكدًا أن ضغط العمل وعدم التقدير يعرض الشخص لاكتئاب نفسي، لذلك يأتي الاكتئاب بعد الصدمة الشديدة من المجتمع، وأن الاكتئاب ما بعد الإصابة بكورونا يكون شديدا للغاية ويصل ببعض المرضى إلى التفكير الدائم في الموت.

ليس هناك لقاح للاكتئاب وكلها أدوية وقائية فعالة للغاية

وأوضح استشاري الطب النفسي، أنه ليس هناك لقاح للاكتئاب وكلها أدوية وقائية فعالة للغاية، كما أن الطبيب عندما يمرض يكون أشبه بمريض صعب بسبب تعوده على معالجة المرضى وعدم معالجة نفسه، لافتًا إلى أن الأطباء في كل العالم يواجهون أمرين، فالأطباء لا يسمعون الكلام إذا مرضوا، ويتناول الطبيب علاجه عن طريق التليفون، ولن تجد طبيبا يذهب لعيادة طبيب آخر لأخذ استشارة طبية أو تناول أدوية، بالإضافة إلى أن الطبيب يوقف الأدوية من تلقاء نفسه.