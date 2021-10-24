«الأطباء» عن قانون المسؤولية الطبية: «يحمي المريض وليس الطبيب»

أكد الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن سعي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما، لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء، مشيرًا إلى أن إقرار قانون وافٍ ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، هو من أولويات نقابة الأطباء.

وحول ملامح مشروع النقابة، قال «سالم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، إن مشروع قانون النقابة نتيجة مشروع قانون قدم في الدورة البرلمانية السابقة، وبالفعل جرى مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب السابق، وعرض على مجلس الدولة، والذي بدوره وضع بعض الملاحظات: «المشروع يحمي المريض وليس الطبيب، بنقول للطبيب اشتغل وهنعرف نفرق بين الإهمال المتعمد والمضاعفات الطبييعية مش هتبقى سيف».

مجلس الدولة اعترض على بعض بنود القانون

وتابع الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن مجلس الدولة اعترض على بعض البنود التي قال إنها من الممكن أن تغل يد النيابة في تحقيقاتها في وقائع الإهمال الطبي: «كانت هناك تحفظات في بعض المواد، ورجعوا لنا المشروع وراجعناه من قبل المختصين في مقدمتهم عضو مجلس الدولة في المحكمة التأديبية في النقابة، ولجان التحقيق وأعضاء مجلس الشؤون القانونية، إلى أن وصلنا للنسخة الحالية التي من الممكن أن ترضي مجلس الدولة».

وأوضح أيمن سالم، أن مشروع القانون لا يستهدف حماية الأطباء من العقوبة والحبس، لأن الطبيب المصري كأي مواطن، إذا ارتكب جريمة عن عمد يطبق في حقه القانون.

الوضع الراهن جعل الطبيب المصري يعمل بأيادٍ مرتعشة

وأشار، إلى أن الوضع الراهن جعل الطبيب المصري يعمل بأيادٍ مرتعشة في التدخل في الحالات الصعبة: «المشكلة عندنا الوضع الحالي جعل الطبيب المصري يعمل بيد مرتعشة في الحالات الصعبة ومن يدفع ثمنه المريض، وإن لم يكن القرار حاسما في الوقت المناسب لن يكون هناك خوفاً في أن يحاسب أو يتحمل، ممكن أن يخلق يداً مرتعشة».