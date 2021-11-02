وكيل صحة الشرقية يجتمع بأعضاء نقابة الأطباء لوضع الخطط التدريبية

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الفرع الجديد لنقابة الأطباء بالمحافظة بمدينة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، واجتمع مع أعضاء نقابة الأطباء، بقيادة الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة والقائم بأعمال نقيب أطباء الشرقية، وأمين عام النقابة، وأمين عام مساعد النقابة، ومدير عام الطب العلاجي، ومديرة المعامل بالمديرية.

بحث سبل التعاون لتدريب الأطباء

تناول اللقاء توثيق التعاون بين المديرية والنقابة، ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة، في مجال تدريب الأطباء، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات العلمية، مع تحديد احتياجات وأولويات الأطباء من الجانب الفني، ووضع الخطة الزمنية اللازمة لتنفيذ المقترحات المطروحة والخطط المبدئية.

تبادل الخبرات والثقافات العلمية

وأكد «مسعود»، على ضرورة دعم الروابط العلمية، والاهتمام بها، لما تمثله من دور هام في تبادل الخبرات والثقافات العلمية، في مختلف التخصصات الطبية، ومرجعية علمية هامة لجميع الأطباء، مؤكداً على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، في إطلاع الأطباء على أحدث الأساليب العلمية في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، والمساهمة في رفع كفاءة الأطباء، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات محافظة الشرقية.

جاء ذلك استكمالًا لاجتماع وكيل وزارة الصحة بأعضاء نقابة الأطباء بالمحافظة، بمكتبه أمس الاثنين، وتناول اللقاء بحث كافة أوجه سبل التعاون المشترك بين مديرية الصحة ونقابة الأطباء بالشرقية، ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وتم التباحث بشأن توثيق هذا التعاون في مجال تدريب الأطباء، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات العلمية، وأيضاً الدعم في المجال الاجتماعي للأطباء.