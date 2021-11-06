استقرار أسعار الدواجن اليوم 6 نوفمبر 2021 بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا بـ«بورصة الدواجن»، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، وفي المزارع المنتجة لها وفق الأسعار التي المعلنة يوميًا من قبل مزارع الإنتاج، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا منذ عدة أسابيع وذلك بعد أن ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن استقرارا لتباع بسعر يتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو الواحد في مزارع الإنتاج والجملة، وترتفع أسعار الدواجن بشكل عام في محلات البيع بالأسواق للمواطنين عن الأسعار المعلنة في بورصات الدواجن والمزارع بقيمة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات نظرًا لوجود حلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم: البيضاء بـ33 جنيه

ويصل سعر الفراخ البيضاء اليوم في محلات البيع للمواطنين في الأسواق والشوارع المصرية إلى حوالي 33 جنيها في محلات البيع، ويمكن أن يصل لأكثر من ذلك على حسب المنطقة والسوق المتواجد بها المحلات.

واستقرت أسعار الدواجن اليوم لنوع الساسو «الحمراء» عند سعر 32 جنيه للكيلو في المزارع لتباع بـ حوالي 37 جنيه للكيلو في المحلات، وسجلت البلدي سعر 36 جنيه في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم، لتسجل في المحلات سعر 41 جنيه تقريبا، وتختلف الأسعار في الأماكن الشعبية عن الأماكن الراقية.

أسعار بورصة الدواجن تؤثر على التعامل اليومي

ويهتم الكثيرون من الأشخاص بمعرفة أسعار الدواجن اليوم، والاطلاع على أسعار بورصة الدواجن التي لها تأثير كبير على الحركة اليومية الرئيسية للأسواق، والتي شهدت استقرارا هذا الأسبوع، وحيث تدخل الدواجن في تحضير العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة.

وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه، وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 37 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو من 65 إلى 70 جنيهًا، وسعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.