انخفاض جديد في أسعار الدواجن بأسواق الدقهلية واستقرار اللحوم والأسماك

انخفضت أسعار الدواجن بمقدار جنيهين للكيلو وهو ثان انخفاض يحدث خلال أسبوع، وترتب عليه تراجع أسعار مستشقات الدواجن أيضا لأكثر من جنيهين و3 جنيهات في الكيلو، فيما استقرت أسعار اللحوم والأسماك، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم 3 نوفمبر 2021.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام كما يلي:

فراخ بيضاء: يتراوح سعر الكيلو من 27 جنيها إلى 29 جنيها

فراخ بلدي حري فلاحي: 50 جنيها

فراخ أحمر بلدي: 35 جنيها

بانية: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيها

دبابيس: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلى 50 جنيها

أوراك بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 35 جنيها إلى 36 جنيها

صدور بالعظم: 37 جنيها

حمام كداب: يتراوح سعر الكيلو من 53 جنيها إلى 55 جنيها

شاورما فراخ: 63 جنيها

بط سوداني 57 جنيها، البغال: 50 جنيها

سمان: 35 جنيها

حمام: يتراوح سعر الكيلو من 60 جنيها إلى 70 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها إلى 150 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيها

لحمة بلدي كبيرة: تبدأ من 90 جنيها وتصل إلى 100 جنيها

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 150 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحمة برازيلي: 75 جنيها

لحمة هندي: 50 جنيها

كبدة مستوردة: يتراوح سعر الكيلو 50 جنيها إلى 65 جنيها

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلى 100 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري: الكيلو عدد 2 و3 يتراوح السعر من 55 جنيها إلي 59 جنيها، والكيلو 4 بسعر 48 جنيها للكيلو

طوبار: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 60 جنيها

سمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 جنيها إلى 25 جنيها، والكبير حجم 3 للكيلو بسعر 27 جنيها إلى 30 جنيها للكيلو

جمبري: يتراوح السعر من 120 إلى 150 جنيها إلى 200 جنيها جامبو

سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلى 50 جنيها

سردين صغير : 30 جنيها

باربوني: 80 جنيها

سبيط: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 140 جنيها

دنيس: 140 جنيها