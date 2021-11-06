«الأورمان» تنظم حملة لتوزيع البطاطين واللحوم بقرى المحافظات الحدودية

أعلنت جمعية الأورمان أنها بدأت منذ أيام الاستعداد لاستقبال موسم فصل الشتاء، وتنفيذ خطة عمل متكاملة خاصة في ظل وجود فيروس كورونا، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

رعاية اجتماعية وطبية للأكثر احتياجا في مطروح

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم السبت، إن الأورمان تبذل جهودا لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة مطروح من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

توزيع البطاطين والألحفة على الأكثر احتياجا في مطروح

وأضاف، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل على توفير الألحفة والبطاطين من الآن لتوزيعها الأيام المقبلة وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة وخاصة المحافظات الحدودية كمحافظة مطروح، وتهدف الجمعية الى حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وقرصة برد الشتاء.

توزيع لحوم وبطاطين في مطروح

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن إستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع الألحفة والبطاطين توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقصى المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

ولفت إلى أن فريق عمل الأورمان يتعاون في سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع الألحفة والبطاطين على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة مع مديريات التضامن الاجتماعى بجميع المحافظات وعدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، وأن توزيع الأورمان للألحفة والبطاطين في نطاق المحافظات يشمل جميع عزب ونجوع وقرى وتجمعات سكنية بالمناطق النائية بها.

3 حملات خيرية سنوية تطلقها الأورمان

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غيرالقادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.