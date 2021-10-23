«الأورمان» تطلق مبادرة «العقيقة» لدعم الأيتام وأصحاب الهمم في مطروح

أطلقت جمعية الأورمان، مبادرة جديدة تحت شعار «العقيقة»، لدعم الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم بالقرى الأكثر احتياجاً في نطاق محافظة مطروح.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن مبادرة «العقيقة» تأتي كـ«مشروع إنساني خيري، شكراً لله تعالى على نعمة الولد، ذكراً كان أم أنثى، حيث يستطيع المواطن التبرع بثمن 2 خروف للولد بمبلغ 9 آلاف جنيه، أو بقيمة خروف واحد للبنت بـ4500 جنيه»، مؤكداً أن المبادرة تمثل دعوة للمواطنين وحثهم على التبرع للمساهمة والمشاركة المجتمعية.

الأورمان تدعم الأطفال الأيتاء

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان الخيرية أن الجمعية تعمل من خلال المبادرة على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، لرفع مستوى المعيشة لهذه الفئات، كما تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، ولفت أن المبادرة تقوم على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، في المحافظات ومنها محافظة مطروح خاصة من سكان القرى والنجوع والتجمعات السكنية الأكثر احتياجا.

تنمية الجتمع في مطروح

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن جمعية الأورمان تُعد منظمة أهلية غير حكومية، لا تهدف إلى الربح، أنشئت عام 1993 بوزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، دون أي تمييز ديني أو سياسي، وذلك بشكل مؤسسي متطور ويؤكد دور العمل الأهلي في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً، وتعتمد الجمعية في تمويلها على التبرعات العينية والنقدية من المصريين داخل مصر وخارجها.