الأورمان تعيد إعمار 106 منازل للأكثر احتياجا في مطروح

أعلنت جمعية الأورمان عن تبنيها مبادرة إنسانية لإعادة إعمار منازل الأكثر احتياجا فى مطروح، تزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إن الهدف من مبادرة إعادة إعمار المنازل، رفع الضرر عن غير القادرين وحمايتهم من أشعة الشمس وتوفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية للأسر التى تقيم في القرى والنجوع بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية.

إعادة اعمار 106 منازل بقرى ونجوع مطروح

وأضاف مدير عام الأورمان، أن فريق عمل الجمعية بمطروح مستمر فى مواصلة جهودهم لتحسين حياة المواطنين، ضمن مبادرة حياة كريمة التي نجحت في إعادة إعمار 106منازل في قرية «سيدنا هود»، بمركز الحمام، وقريتي «زاوية العوامة وسيدى شبيب»، بمركز الضبعة، وقرية «بهى الدين»، بمركز سيوة، وقرية «أبو مزهود»، مركز سيدى برانى، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة.

سهم بـ250 جنيه للمشاركة في إعادة إعمار المنازل بمطروح

وأشار مدير عام الأورمان إلى أن الجمعية سهلت على المواطنين الراغبين في المشاركة بمبلغ 560 جنيه شهريًا أو بسهم 250 جنيه ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

ولفت إلى أن المبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير الإمكانيات، وأوضح أنه منذ انطلاق مشروعها «مشروع أكفل قرية فقيرة»، ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف 20186 منزلا في جميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية.