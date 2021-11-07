أسعار سيارات مرسيدس المستعملة في السوق المصرية.. تبدأ من 147 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تغييرات يومية في الأسعار، بالإضافة إلى العديد من عمليات البيع في مختلف الفئات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، وتعد «مرسيدس» من أكثر السيارات مبيعًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار سيارة «مرسيدس»، التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة، على النحو التالي:

أسعار مرسيدس المستعملة بالسوق المصرية

ـ تتراوح أسعار B 150 2007، بين 147 ألفًا و156 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 166 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار E 200 1996، بين 138 ألف و165 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 181 ألف جنيه.

- تتراوح E 240 2000، بين 200 ألفًا و211 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 138,000 جنيه.

- تتراوح أسعار موديل E 240 2000، بين 209 آلاف 219 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 219 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار C 180 2005، بين 214 آلاف و220 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 223 ألف جنيه.

تتراوح أسعار E 240 2003، بين 238 آلاف و264 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 285 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار B 180 2014، بين 257 ألفًا و271 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 285 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار بي ام دبليو 316 2014، ببين 328 ألفًا و332 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 342,000 جنيه.

- تتراوح أسعار E 320 2003 بين 276 ألفًا و288 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 314 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار C 200 2008، بين 314 ألفًا و321 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 342 ألف جنيه.