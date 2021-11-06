برلمانية تطالب بحظر الأخونة بالمدارسة أسوة بالجامعات

طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بتطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر الأخونة بالجامعات على المدارس لاسيما وأنها تحتوي على عدد كبير من المعلمين المنتمين لجماعة الاخوان الإرهابية.

حظر الأخونة في الجامعات

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان لها، إنَّ قرار المحكمة بشأن حظر الأخونة بالجامعات وإلغاء قرار وزير التعليم بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه محمد مرسي العياط لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة، يؤكّد تمامًا انتهاء عصر جماعة الإخوان الإرهابية في المؤسسات التعليمية، مما يساعد وبشكل كبير في القضاء على افكار التطرف والفتنه بين الشباب.

طلب إحاطة لعزل أساتذة الجامعات المنتمين للإخوان الإرهابية

وأضافت نائبة البرلمان، أنَّها كانت قد تقدمت بطلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين للإخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد عرض مسلسل «الاختيار».

وأضافت أنَّ هناك عدد كبير من أساتذة الجامعات لهم أفكار وآراء إخوانية بحتة، وظهروا بجلاء على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد عرض الملحمة الوطنية «الاختيار 2»، من خلال كتاباتهم وتحريضهم وتشكيكهم في بطولات الجيش والشرطة، متابعة «حان الوقت الآن لتطهير المؤسسات التعليمية من هذه الأفكار».