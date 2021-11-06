جامعة بنها تطلق أول قمر صناعي «كيبو سات» في 2022

أعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق أول قمر صناعي مصري «كيبو سات»، تم تنفيذه بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة بنها، مطلع يونيو المقبل 2022، موضحًا أن كلية الهندسة جامعة بنها أول كلية في مصر تقوم بتصنيع قمر صناعي للإطلاق، لافتا إلى أنه جرى التعاون والتعاقد مع جهة يابانية لذلك.

إطلاق أول قمر صناعي من قبل هندسة بنها

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القمر الصناعي عبارة عن مكعب، يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه 10 سم، والوزن الخاص به نحو 1.3 كيلو جرام، لافتا إلى أن التحكم في القمر ومتابعته ورصد الإشارات الخاصة به يكون من مصر من مقر وكالة الفضاء المصرية.

مصر تسير بخطى متميزة في البرنامج الفضائي

وأشار «القوصي»، إلى أن الوكالة ستقوم أيضا بعدها مباشرة بإطلاق قمر آخر «كيوب سات»، مزود بإمكانيات أعلى وأدق من القمر الخاص بكلية الهندسة جامعة بنها، لافتا إلى أن حجمه عبارة عن متوازي مستطيلات طوله 30 سم، وقاعدته 10 في 10 سم، ووزنه نحو 4 كيلوجرامات.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، أن البحث العلمي في مصر يسير بصورة طبيعية وإيجابية تجاه المجال الفضائي، موضحًا أن هناك دعمًا كاملًا من قبل القيادة السياسية للمجال الفضائي في مصر.