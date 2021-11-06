رسميا.. مصر أول دولة في العالم تضع كاميرا تصوير بمحطة الفضاء الدولية

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر نجحت الفترة الماضية في الفوز والإعلان الرسمي عن وضع أول كاميرا تصوير على محطة الفضاء الدولية، كأول دولة في العالم تضع كاميرا لها على المحطة، لافتا إلى أنه تم الإعلان رسمياً عن فوز مصر بوضع الكاميرا، موضحاً أن مصر الفترة المقبلة ملتزمة بالانتهاء من الكاميرا وتسليمها في الوقت المحدد لها، قائلا: «نهاية عام 2023 ستكون الكاميرا موجودة على محطة الفضاء الدولية، وسيتم تسليمها نهاية عام 2022».

القوصي: مصر تعتبر أول دولة في العالم تحقق الإنجاز التاريخي

وعن مميزات الكاميرا التي سيتم وضعها، كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن الكاميرا ستصور الأرض كاملة، خاصة وأن أبرز مهام محطة الفضاء الدولية هو عمل رحلة دوران حول الأرض بمعدل 16 لفة في اليوم، وتأخذ صورا متنوعة الأشكال والأحجام من مصر وهي عالية الدقة، بجانب استخدامها في تطبيقات الزراعة والري والتعدي على الأراضي الزراعية ومراقبة التغيرات المناخية والبيئة ومتابعة الحيز العمراني أيضا: «الصور عالية»، لافتا إلى أن تسليم الكاميرا سيكون 2022، مؤكدا على أن مصر أول دولة في العامل تضع مكون لها على محطة الفضاء الدولية خارج الدول الماكلة للمحطة والمتمثلة في: «روسيا وأمريكا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية»، موضحاً أن هذه الدول مسموح لها بعمل أبحاث على محطة الفضاء الدولية.

القوصي: الكاميرا تسهم في تصوير مصر بالكامل ومتابعة تغيرات المناخ

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، على أنه سيتم تصنيع الكاميرا مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتفسير الصور المصورة دون تدخل العامل البشري، لافتاً إلى أن مصر شهدت الفترة الماضية وبتوجيهات ودعم مباشر من القيادة السياسية تطوراً كبيراً في برنامج الفضاء المصري من حيث إطلاق الصواريخ للفضاء أو العمل على إنشاء مدينة للفضاء المصرية.