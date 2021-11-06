حبس زوجين لاتهامهما بتصنيع وترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بترويج وتصنيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقليوبية، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، بقصد الاتجار، في إطار معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اعترافات المتهمين بحيازة المخدرات للاتجار والتصنيع

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية متنوعة لمواد الهيدرو والشادو والبودر وكمية من الأقراص المخدرة، وعدد من أدوات التصنيع، ومبلغ مالىي وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 32 تاجر مخدرات في حملات أمنية بالقليوبية

وفي سياق متصل، تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على 32 تاجر مخدرات خلال حمله أمنية شنها فريق البحث الجنائي، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، واستهدفت الحملة تجار المخدرات في مدن الخانكة وشبرا الخيمة وطوخ، وضُبط بحوزة المتهمين على كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والشادو وأسلحة نارية وبيضاء، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

التحفظ على 5 أطنان دواجن بدون مستندات

فيما أمرت النيابة العامة بالقليوبية بالتحفظ على 5 أطنان طن دواجن ومقطعاتها ضبطتها مباحث التموين داخل مجزر لذبح الدواجن بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.