رئيس جامعة القاهرة يستعرض تاريخ الحركة الطلابية في ملتقى «طلاب من أجل مصر»

استضافت جامعة القاهرة، اليوم السبت، الملتقى الأول لمبادرة «طلاب من أجل مصر» بالجامعات المصرية تحت شعار «معًا بالعلم والعمل»، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية.

تاريخ الحركة الطلابية في مصر

وخلال فعاليات الملتقى، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ الحركة الطلابية في مصر، وألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كلمة تناول فيها أهم التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وعي طلابي مبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة، وأعقبها كلمة المنسق العام لمبادرة من أجل مصر على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته، وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الحركة الطلابية كانت عبر تاريخها تعمل من أجل مصر ومكافحة الاستعمار ومنع أي تدخل في شؤون البلاد، وساهمت في خروج الاحتلال ودعم الدولة المصرية في الفترات الانتقالية والثورية، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعات المصرية في الفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو تفانوا في جمع التوقيعات والتوكيلات للتمرد على فترة حكم الظلام ونجحوا في تحقيق هدفهم وعودة مصر.

وتناول رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، الأركان التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أهمية قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ وهو ما يعكس استقرار الدولة المصرية.

طلاب من أجل مصر لها دور وطني في الملفات التنموية

وأوضح «الخشت»، أن مبادرة طلاب من أجل مصر مجموعة طلابية ذات توجهات وطنية ولهم دور مهم في الملفات التنموية التي تقوم بها مصر، بالإضافة إلى مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب لدى الشباب الجامعي تحقيقًا لرؤية مصر نحو تحقيق الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن مصر تقوم منذ سنوات بمشروع كبير نحو إحداث تنمية حقيقية ومكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة والطلاب لهم ركن مهم في هذا المشروع، من خلال تحقيق أركان الجمهورية الجديدة والمشاركة في كل ملفات الابتكار والتنمية والمساهمة في الارتقاء بحياة الناس والحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن في كل ربوع مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تفتح أمام الطلاب المسارات وتذلل لهم العقبات حتى يكون لهم بصمة واضحة ومشاركة فعالة في عملية التنمية الشاملة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام لمبادرة من أجل مصر على مستوى الجمهورية، إن أسرة من أجل مصر فكرة واعدة بدأت منذ سنوات وصارت بخطوات سريعة في الجامعات المصرية لتقدم خدماتها لآلاف الطلاب، وتصنع جسرًا للتواصل والعطاء وتطوير مهارات الطلاب من أجل مستقبل أفضل لمصر.

يشار إلى أن فعاليات الملتقى الأول لمبادرة «طلاب من أجل مصر» تتضمن تنظيم ورش عمل للمشاركين ولقاءات مفتوحة مع نماذج رياضية متميزة، وزيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما حرب 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.