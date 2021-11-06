زوج ابنة سهير البابلي: «وشها مليان سكينة عشان مخانتش فنها وجمهورها»

تواصل الفنانة سهير البابلي الخضوع للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد دخولها في شبه غيبوبة وتدهور حالتها الصحية نتيجة إصابة بنوبة سكر أدت إلى مضاعفات شديدة معها، وأصبحت غائبة عن الوعي لفترات طويلة لا تستوعب ما حولها.

وجه سهير البابلي تملؤه السكينة

وكشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، أن وجهها تملؤه السكينة حيث قال «على الرغم من أن الفنانة سهير البابلي تدهورت صحتها وهي في شبه غيبوبة إلا أن وجهها تملؤه السكينة».

وتابع طعيمة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «وده أكبر دليل على أن السيدة سهير لم تخن فنها ولا جمهورها وكانت دائما خير مقدم للفن وكانت تنتقي الأعمال التي تقدمها وتقدم من خلالها رسالة يستطيع الجمهور أن يستفيد منها».

وأكد طعيمة أن «هذا يجعل الله راضيا عنها وهذا ظاهر على ملامحها حتى وهي في أشد مراحل المرض».

تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلي

كان قد كشف الدكتور رضا طعيمة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الفنانة سهير البابلي تدهورت حالتها الصحية، وهي الآن في حالة حرجة بعد دخولها في شبه غيبوبة.

يذكر أن الفنانة سهير البابلي كانت قد تعرضت لنوبة سكر منذ شهر ونصف تقريبا، وهذا الأمر أدى إلى تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى، ما سبب لها مضاعفات شديدة من توقف في عضلة القلب وجلطة على الرئة ولكن أنقذتها العناية الإلهية.

وكانت قد كشفت ابنتها السيدة نيفين الناقوري أن هناك كثيرا من الفنانين الذين يحرصون يوميا على الاطمئنان عليها، منهم يسرا وحلا شيحة وإسعاد يونس وكذلك نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي الذي لم يغب عنهم يوما واحدا وكان يتابع دائمًا مع المستشفى.