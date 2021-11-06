زوج ابنه سهير البابلي لـ«الوطن»:«حالتها حرجة ودخلت في غيبوبة مرة أخرى»

كشف زوج ابنه الفنانة سهير البابلي تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها للمستشفي وجرى حجزها في العناية المركزة ما تسبب في حالة من القلق لدى جمهورها.

تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

قال الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة سهير البابلي بأن الحالة لا تزال حرجة ولم يحدث لها أي تطور جيد حتى الآن حيث مضيفا: «الحالة للأسف لسه زي ما هي ولم تتحسن حتى الآن».

وتابع «طعيمة» قائلا: «هي كمان للأسف دخلت في شبه غيبوبة مرة تانية، وفاقدة الوعى تماما بس أحيانا بيحصل وبتفوق وتتحرك يمين وشمال ويحصلها غيبوبة مرة تانية».

وطلب الدكتور رضا طعيمة من جمهور الفنانة سهير البابلي بأن يكثفوا الدعوات لها فهي الآن في أكثر الأوقات حاجة للدعاء، قائلا «هي دلوقتي بس محتاجة دعواتنا لأنها بين ايدين ربنا هو الرحيم بيها».

تفاصيل الحالة الصحية لـ سهير البابلي

يذكر أن نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، كانت قد سبق وكشفت عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، فقالت: إنها أصيبت بنوبة سكر منذ شهر ونصف تقريبا وتعرضت لبوادر غيبوبة ولكن نجدها الله منها وفاقت وتعرضت لمضاعفات أخرى وهى توقف في عضلة القلب بالإضافة إلى جلطة في الرئة، ولكن أيضا تمكن الأطباء من السيطرة عليها.

وتابعت «الناقوري» بأنه لزم الأمر إبقاء الفنانة سهير البابلي في العناية المركزة لتكون تحت إشراف الأطباء وتستعيد صحتها بشكل كامل ولكن كل هذا قبل أن تتدهور حالتها الصحية مرة أخرى.

وكانت قد كشفت الفنانة «حلا شيحا» عن مرض الفنانة سهير البابلي من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام.